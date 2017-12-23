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Гендиректор «Адмирала» — о записи разговора с игроками: нас подтолкнул кукловод

Хоккей

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников прокомментировал появление в Интернете аудиозаписи с разговором нового президента клуба с хоккеистами.

«По поводу появившейся в Интернете аудиозаписи мы провели внутреннее расследование, нашли фигурантов. Будут сделаны оргвыводы по тем, кто в этом вопросе повинен. Они не получили того эффекта, который хотели. Люди рассчитывали, что мы сейчас начнём рубить шашкой, а они всё это дело отдадут в прессу со следующим подтекстом: «Пришёл беспредельщик, посмотрите, какую информацию он отдал. Рубит мечом, зарубил того и того. Причём, в нарушении регламента и так далее». Они предполагали, что мы пойдём на эти меры. Но мы не хотели этого делать. Нас под это дело подтолкнул человек-кукловод, который водит игроков. Мы из этой ситуации вышли безболезненно для клуба», — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную запись разговора можно послушать на канале «Бизнес Online» в Youtube.

В Интернете появилась запись разговора нового президента «Адмирала» с игроками
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