Гендиректор «Адмирала» — о записи разговора с игроками: нас подтолкнул кукловод

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников прокомментировал появление в Интернете аудиозаписи с разговором нового президента клуба с хоккеистами.



«По поводу появившейся в Интернете аудиозаписи мы провели внутреннее расследование, нашли фигурантов. Будут сделаны оргвыводы по тем, кто в этом вопросе повинен. Они не получили того эффекта, который хотели. Люди рассчитывали, что мы сейчас начнём рубить шашкой, а они всё это дело отдадут в прессу со следующим подтекстом: «Пришёл беспредельщик, посмотрите, какую информацию он отдал. Рубит мечом, зарубил того и того. Причём, в нарушении регламента и так далее». Они предполагали, что мы пойдём на эти меры. Но мы не хотели этого делать. Нас под это дело подтолкнул человек-кукловод, который водит игроков. Мы из этой ситуации вышли безболезненно для клуба», — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Полную запись разговора можно послушать на канале «Бизнес Online» в Youtube.

В Интернете появилась запись разговора нового президента «Адмирала» с игроками