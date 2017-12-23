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«Аризона» выложила фото Келлера и Овечкина с подписью: «Когда победил кумира»

Хоккей

Клуб НХЛ «Аризона Койотс» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографию нападающего команды Клейтона Келлера вместе с форвардом «Вашингтона Кэпиталз» Александром Овечкиным. Напомним, «Аризона» в матче 23 декабря оказалась сильнее «Вашингтона» со счётом 3:2 ОТ, Келлер забросил победную шайбу.

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Фото выложили с подписью «Когда победил того, кого считал кумиром в 12 лет».

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» «Аризоны».

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