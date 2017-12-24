«Амур» — «Торпедо»: нападающий хозяев Бывальцев оформил дубль за 156 секунд

В матче регулярного сезона КХЛ между «Амуром» и «Торпедо» нападающий хозяев Алексей Бывальцев оформил дубль за 156 секунд. После двух периодов счёт в матче 3:0 в пользу «Амура».

Вратарь «Торпедо» Галимов пропустил шайбу спустя 169 минут игрового времени

Хоккеист забросил вторую и третью шайбы команды в матче, после чего голкипер гостей Станислав Галимов уступил место в воротах Ивану Лисутину. «Торпедо» пропустило три шайбы за три минуты, перед этим отрезком команда не пропускала в течение 169 минут игрового времени.

Бывальцев является лучшим бомбардиром «Амура» с 33 (15+18) очками в 42 матчах клуба.

Видео второго гола Бывальцева можно посмотреть на официальном сайте лиги.