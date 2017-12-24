Гол Вовченко помог «Северстали» обыграть «Адмирал»

Череповецкая «Северсталь» обыграла «Адмирал» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча, проходившая на «Фетисов-арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Адмирал» — «Северсталь»: третий бомбардир команды гостей Чернов получил «5+20»

В составе хозяев по голу на свой счёт записали Ренат Мамашев (5-я минута) и Роберт Саболич (44). В составе победителей точными бросками отметились Игорь Гераськин (12), Олег Яшин (25) и Даниил Вовченко (40).

«Адмирал» потерпел третье поражение кряду, «Северсталь» вышла на промежуточное восьмое место Западной конференции, обогнав «Спартак».

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.