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Гол Вовченко помог «Северстали» обыграть «Адмирал»

Хоккей

Череповецкая «Северсталь» обыграла «Адмирал» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча, проходившая на «Фетисов-арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

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В составе хозяев по голу на свой счёт записали Ренат Мамашев (5-я минута) и Роберт Саболич (44). В составе победителей точными бросками отметились Игорь Гераськин (12), Олег Яшин (25) и Даниил Вовченко (40).

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 3
1:1, 0:2, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Мамашев (Махановский) – 04:52 (5x5), 1:1 – Гераськин (Вовченко, Верёвкин) – 11:23 (5x5), 1:2 – Яшин (Васильев, Бумагин) – 24:27 (5x4), 1:3 – Вовченко (Гераськин) – 39:34 (5x5), 2:3 – Саболич (Александров, Кицын) – 43:38 (5x5)

«Адмирал» потерпел третье поражение кряду, «Северсталь» вышла на промежуточное восьмое место Западной конференции, обогнав «Спартак».

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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