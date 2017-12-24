Кицын: во мне что-то щёлкнуло после рождения дочери

Нападающий «Адмирала» Максим Кицын прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3) в матче регулярного сезона КХЛ.

«Надо было ещё строже играть, двигать шайбу вперёд, а мы иногда сбивались на индивидуальную игру, слишком рискованные действия в средней зоне, шайба часто не заходила в зону атаки. Мы провели мало времени в чужой зоне. Поэтому и не удалось подобраться в счёте к «Северстали».

Провальный второй период? Как я и говорил, надо было двигать шайбу, закидывать её туда, идти на защитников, делать так, чтобы они уставали, применять силовые приёмы, подбирать шайбу, лезть на ворота. Мы не могли пройти среднюю зону, а оттуда голы не забиваются, броски не делаются. Если играть больше в зоне атаки, то и шансов забить будет больше.

Грустный день рождения? Не думаю об этом, я стал взрослей. Единственное, после рождения дочери во мне что-то щёлкнуло, а свои дни рождения уже давно не праздную. Это просто очередной день", — сказал Кицын в интервью пресс-службе клуба.

Максим Кицын является чемпионом мира среди молодёжных команд 2011 года. Нападающий набрал три (1+2) очка за результативность в 1/4 финале с Финляндией и забросил одну из шайб сборной России в финале с Канадой.