Мартемьянов: игра спецбригад решила исход матча с «Торпедо» в пользу «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:1).

«Сегодня «Амур» действовал неплохо. Мы играли против одной из лучших оборон, одной из самых организованных команд лиги. Очень тщательно готовились к матчу, разобрали много моментов. В принципе, игра в атаке нам сегодня удалась. Неплохо действовали бригады и большинства, и меньшинства. Это и решило исход матча. А так игра была равная, очень напряжённая, сильный соперник.



По выполнению игрового задания к парням претензий нет. Хотелось бы поздравить с победой. Нам эти очки очень важны, они нам очень нужны.

Первый гол в формате четыре на четыре? Используем более мобильных игроков при игре четыре на четыре, три на три, больше пространства, меньше плотность обороны. Ребята этим пользуются, забивают голы.

Не скажу, что мы доминировали по ходу матча, игра была равная, просто использовали моменты. Не думаю, что игра сложилась легко для «Амура»», – сказал Мартемьянов.