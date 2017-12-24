Бурмистров продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров, принявший решение завершить карьеру в НХЛ, продолжит карьеру в «Ак Барсе». Казанский клуб владеет правами на хоккеиста и не собирается их продавать. «Ак Барс» ждёт хоккеиста в своём расположении.

Нападающий «Ванкувера» Бурмистров завершил карьеру в НХЛ

За «Ак Барс» в КХЛ Бурмистров провёл 131 игру, в которых забросил 21 шайбу и сделал 49 результативных передач при показателе полезности «+4». В сезоне-2014/15 вместе с клубом хоккеист стал финалистом Кубка Гагарина.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».