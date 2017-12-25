Баттон: Россия проиграет в четвертьфинале МЧМ, золото выиграет Финляндия

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, дал свой прогноз на стартующий 26 декабря в Баффало молодёжный чемпионат мира. Он распределил места в группах и поделился мнением о том, как будет складываться плей-офф турнира.
Группа А
1. Финляндия
2. Канада
3. США
4. Словакия
5. Дания
Группа В
1. Швеция
2. Россия
3. Чехия
4. Швейцария
5. Беларусь
«Финляндия обыграет Канаду в первом матче группового этапа, но затем Канада обыграет США в матче на открытом воздухе. Дания последние пару лет здорово выступала, была настоящей Золушкой. Думаю, в этот раз часы пробьют для неё полночь.
В четвертьфинале Швеция обыграет Словакию. Если шведы выиграют все матчи в группе, то их серия побед на групповом раунде продлится до 44 матчей. Канада обыграет Чехию, это может стать повторением выставочного матча перед турниром, и победа может быть крупной. Финляндия выиграет у Швейцарии. Напомню, что в прошлом году они играли в матчах на выбывание из элиты. Четвертьфинал Россия – США будет отличным противостоянием. Россияне в последние годы чаще обыгрывали американцев, но в этот раз дальше пройдёт США.
В полуфинале между Канадой и Швецией будет дуэль вратарей. Картер Харт выиграет этот матч, и канадцы выйдут в финал. Финляндия обыграет США в полуфинале. Напомню ещё раз, в прошлом году финны боролись за выживание, а в 2016 году взяли золото.
Бронзу выиграет США, как и на предыдущем МЧМ, который проходил в Баффало. В прошлом году Канада проиграла США в финале. Думаю, будет похожий матч, и его выиграет Финляндия», — сказал Баттон в эфире TSN.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».