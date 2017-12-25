Баттон: Россия проиграет в четвертьфинале МЧМ, золото выиграет Финляндия

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, дал свой прогноз на стартующий 26 декабря в Баффало молодёжный чемпионат мира. Он распределил места в группах и поделился мнением о том, как будет складываться плей-офф турнира.

Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, но со Свечниковым Главный тренер «молодёжки» объявил состав на чемпионат мира.

Группа А

1. Финляндия

2. Канада

3. США

4. Словакия

5. Дания



Группа В

1. Швеция

2. Россия

3. Чехия

4. Швейцария

5. Беларусь



«Финляндия обыграет Канаду в первом матче группового этапа, но затем Канада обыграет США в матче на открытом воздухе. Дания последние пару лет здорово выступала, была настоящей Золушкой. Думаю, в этот раз часы пробьют для неё полночь.



В четвертьфинале Швеция обыграет Словакию. Если шведы выиграют все матчи в группе, то их серия побед на групповом раунде продлится до 44 матчей. Канада обыграет Чехию, это может стать повторением выставочного матча перед турниром, и победа может быть крупной. Финляндия выиграет у Швейцарии. Напомню, что в прошлом году они играли в матчах на выбывание из элиты. Четвертьфинал Россия – США будет отличным противостоянием. Россияне в последние годы чаще обыгрывали американцев, но в этот раз дальше пройдёт США.



В полуфинале между Канадой и Швецией будет дуэль вратарей. Картер Харт выиграет этот матч, и канадцы выйдут в финал. Финляндия обыграет США в полуфинале. Напомню ещё раз, в прошлом году финны боролись за выживание, а в 2016 году взяли золото.



Бронзу выиграет США, как и на предыдущем МЧМ, который проходил в Баффало. В прошлом году Канада проиграла США в финале. Думаю, будет похожий матч, и его выиграет Финляндия», — сказал Баттон в эфире TSN.

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