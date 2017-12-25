Федосов: СКА знает, как сдержать Мозякина, в плей-офф он нам забил только 1 гол

Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от матча с «Металлургом», который начнётся в 17:00 мск в Магнитогорске.



«В целом Калинин и сейчас готов, просто дали ему отдохнуть, потому что в матче с «Динамо» был сильный удар, небольшое повреждение. Надобности выходить и играть на уколах нет — есть здоровые игроки, которые могут сыграть. Думаю, Игорь Шестёркин будет готов уже к следующей игре в Екатеринбурге. Сегодня сыграет Коски (Микко Коскинен. – Прим. «Чемпионата»).

Какой может быть настрой на «Магнитку»? Это один из лидеров, думаю, что настрой будет запредельный, игроков отдельно настраивать не надо. Надо выходить, играть, биться и выигрывать. Мозякина сдержать так, как в том году сдержали в плей-офф. Если не ошибаюсь, он нам забил только одну шайбу за все игры. Покажем ребятам, расскажем. Как его сдержать, мы знаем, главное — выполнение игрового задания», — цитирует Федосова пресс-служба клуба.

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Видео интервью Федосова можно посмотреть также на канале СКА в YouTube.