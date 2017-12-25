Квартальнов: «Локомотиву» нужно было серьёзнее работать, но мы «перекурили»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от встречи с тольяттинской «Ладой» (1:3).



«Сегодня был какой-то всплеск, навал в третьем периоде, но за весь матч забили только одну шайбу, а этого мало для победы. Все причины — на поверхности, необходимо было серьёзнее поработать, но мы «перекурили» и, к сожалению, получили такой результат», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.



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«Лада» на домашней арене одержала победу над «Локомотивом»