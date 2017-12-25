Бочаров: на Западе — десять команд на восемь мест в плей-офф, очки на вес золота

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 2:3 Б в матче регулярного сезона КХЛ. Бочаров отразил 48 бросков по своим воротам.



«Остались ли силы после такого матча? Конечно, остались. Впереди 10 матчей, «Динамо» нужно набирать очки и попадать в плей-офф. Сейчас каждое очко на вес золота, потому что в Западной конференции 10 команд на восемь мест. «Динамо» старается цеплять очки в каждом матче, чтобы легче было дальше.



В буллитной серии где-то мог выручить. Но, как видите, в ЦСКА собраны неплохие исполнители, сегодня они оказались сильнее меня. Чем больше бросков, тем легче войти в игру, ты находишься в тонусе. Так гораздо проще, чем когда мало бросков. Последние четыре матча отыграл против лидеров чемпионата? Не я выбираю игры, с кем мне дают играть, с тем и играю. Я просто готовлюсь к каждому матчу.



Шайба Робинсона? Все знают, у Мэта отличный кистевой бросок. Из обводки, из-под защитника. Я просто не видел его броска», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» уступило по буллитам ЦСКА в московском дерби