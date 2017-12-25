Алексеев: все знают уровень СКА и ЦСКА, «Динамо» бьётся и старается

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 2:3 Б в матче регулярного сезона КХЛ.



«Две игры подряд против ЦСКА и СКА? Все знают уровень этих команд, половина игроков играют за сборную России, готовились к игре. «Динамо» бьётся и старается, чтобы набирать очки. Это очень важно для команды. Сегодня сумели набрать очко, и это хорошо. Не сказал бы, что команды как-то отличаются по стилю, все играют в один и тот же хоккей, просто у кого-то тактика другая, у кого-то чуть исполнители другие. Но в целом все играют в одинаковый хоккей.



На 5-матчевом выезде необходимо брать по максимуму очков, чтобы заканчивать год на положительной ноте. Это жизненно важно для положения команды в турнирной таблице. Не знаю, как объяснить, что «Динамо» на выезде играет лучше, чем дома. В Москве много болельщиков ходит на игры, не понимаю, почему у нас получается такая игра. В гостях, наверное, лучше концентрируемся, но при этом хочу заметить, что на выезде тоже хорошая поддержка. Много фанатов ездит за нами, чтобы поддержать команду в каждом матче.



Моя статистика стала хуже, чем в начале сезона? Может быть, ушла удача. Вообще, всё что угодно может быть. Играю как обычно и чувствую себя хорошо физически, просто нужно дорабатывать моменты, чтобы поймать концовку и начать забивать. В плей-офф всё придёт», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

«Динамо» уступило по буллитам ЦСКА в московском дерби