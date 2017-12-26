Нападающий «Динамо» Никита Комаров дисквалифицирован на 1 матч

Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров пропустит ближайшую встречу своей команды, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В матче «Динамо» — ЦСКА (2:3 Б) Комаров получил большой штраф, поэтому в соответствии с п. 4.4.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ «За второй и каждый последующий большой штраф (5 минут) без определения зачинщика или агрессора в драке» на хоккеиста накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

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Видео драки Комарова с Михаилом Пашниным можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.