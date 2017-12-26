Гулявцев: непонятно, как «Северсталь» хочет забивать при 5-6 бросках за период

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи с «Амуром» (2:4).



«Всегда тяжело, когда проигрываешь. Мы неплохо играли, но слово «неплохо» так и останется «неплохо». Мы делаем по пять-шесть, максимум семь бросков за период, и то половина из них – броски защитников. Как мы хотим забивать с таким количеством бросков и с такой реализацией, мне не понятно. Не знаю, доходит до ребят или нет. После игры им было сказано, что с таким процентом бросков так и будем забивать один, максимум два гола. К сожалению, этого для победы недостаточно. Тем не менее ребята бились до конца, виден был настрой. Всё, что хорошее, очков не прибавило. Готовимся к последнему матчу в этом году», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Амур» дома одержал победу над «Северсталью», войдя в зону плей-офф