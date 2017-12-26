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МЧМ-2018: вратарь сборной России Мельничук был заменён после двух периодов

Хоккей

Вратарь молодёжной сборной России Алексей Мельничук был заменён после второго периода матча с командой Чехии. Голкипер пропустил за сорок минут четыре гола, на заключительные 20 минут вышел Владислав Сухачёв.

В матче продолжается третий период, счёт — 5:2 в пользу чешской сборной.

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