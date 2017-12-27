«Барыс» — «Ак Барс»: Азеведу восстановился от травмы и сыграет впервые с октября

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азведу восстановился от травмы и вернулся в состав казанской команды. Как сообщает пресс-служба клуба, он примет участие в матче с «Барысом», который начнётся в Астане в 16:30 мск.

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Азеведу получил повреждение нижней части тела 13 октября в матче с «Локомотивом». В этом регулярном чемпионате провёл 19 матчей и набрал в них 18 (12+6) баллов за результативность.

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