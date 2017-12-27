«Слован» заключил контракт с Райаном Гарбуттом

Братиславский «Слован» подписал контракт с нападающим Райаном Гарбуттом, с которым сегодня растогло соглашение «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Торпедо» расторгло контракт с Райаном Гарбуттом

32-летний канадский форвард начинал сезон в ХК «Сочи», но затем расторг соглашение по обоюдному согласию сторон, после чего перешёл в нижегородскую команду. Он провёл в общей сложности 21 матч в регулярном чемпионате и отметился 7 (1+6) баллами за результативность при показателе полезности «-2» и 36 минутах штрафа.

27 декабря является последним днём дозаявок и переходов в КХЛ в нынешнем сезоне.