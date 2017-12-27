Полодян: у молодёжной сборной России ещё нет командной игры необходимого уровня

Нападающий молодёжной сборной России Алексей Полодян прокомментировал первый игровой день на МЧМ-2018. В игре с командой Чехии нападающий стал автором первой заброшенной шайбы российской команды на турнире.

«Поговорили с ребятами и с тренерским штабом, сделали выводы. Будем бороться и показывать больше самоотдачи. Надеюсь, всё получится. Матч с Чехией был первым, ещё нет той командной игры, которая необходима. Думаю, что в ходе турнира мы будем сыгрываться и наращивать темп.

Смотрел всех соперников. Могу сказать, что все команды сильны, будет интересно сыграть против них. Будем выходить на каждую игру и доказывать. Удалось пообщаться с родителями. Ругались? Нет, они только поддерживали», — сказал Полодян в интервью пресс-службе ФХР.