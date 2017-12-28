Соколов: настоящая молодёжная сборная России играла с Чехией в третьем периоде

Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Соколов прокомментировал прошедшую игру с командой Чехии (4:5) и предстоящую игру с командой Швейцарии, которая начнётся сегодня в 22:00 мск.

«Завтра играем с командой Швейцарии, сейчас разберём соперника: тренерский штаб расскажет, как нужно играть. Думаю, легко ни с кем не будет. Все приехали сюда бороться.

Думаю, что из-за первой игры на турнире был мандраж, но сейчас все уже успокоились. Дальше должно быть лучше. В первом периоде ощущалось волнение, в третьем была уже другая игра.

Какая сборная России настоящая? Думаю, та, что в третьем периоде. Мы были настоящими, показали, что можем играть в хоккей", — приводит слова Соколова пресс-служба ФХР.