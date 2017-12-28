«Бостон» и «Нью-Джерси» продлили свои победные серии

«Бостон Брюинз» одержал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:1. В составе «Бостона» два гола забил Райли Нэш (22-я и 35-я минуты), ещё по одному — Кеван Миллер (6), Дэнтон Хайнен (9) и Дэвид Бэйкс (59). За «Оттаву» шайбу забросил Тома Шабо (24). Эта победа стала для «Брюинз» пятой подряд.

В ещё одном матче «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке одолел «Детройт Ред Уингз» — 3:1. За «дьяволов» два гола забил Нико Хишир (16, 19), ещё один — Сами Ватанен (60). У «красных крыльев» отличился Джастин Абделкейдер (29). «Дэвилз» продлили свою победную серию до 5 матчей.