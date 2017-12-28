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«Бостон» и «Нью-Джерси» продлили свои победные серии

Хоккей

«Бостон Брюинз» одержал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:1. В составе «Бостона» два гола забил Райли Нэш (22-я и 35-я минуты), ещё по одному — Кеван Миллер (6), Дэнтон Хайнен (9) и Дэвид Бэйкс (59). За «Оттаву» шайбу забросил Тома Шабо (24). Эта победа стала для «Брюинз» пятой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 1
2:0, 2:1, 1:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Миллер (Бэйкс, Нэш) – 05:22 (5x5), 2:0 – Хайнен (Спунер, Грзелчик) – 08:28 (5x5), 3:0 – Нэш – 21:25 (5x5), 3:1 – Шабо (Стоун, Брассар) – 23:49 (5x5), 4:1 – Нэш (Бьорк) – 34:43 (5x5), 5:1 – Бэйкс (Грзелчик, Хайнен) – 58:40 (5x5)

В ещё одном матче «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке одолел «Детройт Ред Уингз» — 3:1. За «дьяволов» два гола забил Нико Хишир (16, 19), ещё один — Сами Ватанен (60). У «красных крыльев» отличился Джастин Абделкейдер (29). «Дэвилз» продлили свою победную серию до 5 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 1
2:0, 0:1, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Хишир (Сантини, Холл) – 15:16 (5x5), 2:0 – Хишир (Холл, Братт) – 18:22 (5x5), 2:1 – Абделкейдер (Бертуцци, Ларкин) – 28:09 (5x5), 3:1 – Ватанен (Коулман) – 59:37 (en)
«Нью-Джерси» и «Бостон» добились побед в сериях буллитов
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