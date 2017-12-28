Доус — о лидерстве в зачёте снайперов КХЛ: это мой лучший сезон в лиге

Нападающий «Барыса» Найджел Доус рассказал об успешном старте сезона и затянувшейся серии неудач. Форвард является лучшим снайпером КХЛ.

«Последний месяц был тяжёлым для нас. „Барыс“ не мог показать хороший уровень игры, и другие команды воспользовались этим. Сейчас мы полностью сконцентрированы на заключительных матчах уходящего года. Для нас очень важно хорошо финишировать в 2017 году, чтобы как можно лучше завершить сезон.

Наверное, это лучший сезон в моей карьере в КХЛ. Но нужно понимать, что в течение сезона у всех бывают подъёмы и спады. Сейчас важно сконцентрироваться, отдать все силы в оставшихся матчах и добиться максимально положительного результата для команды. Личная статистика не стоит на первом месте. Для меня прежде всего важны результаты клуба. Любопытно, что раньше мы никогда не играли вместе с Веем и вообще не знали друг друга. Хорошо, что нам удалось так быстро сыграться.

Уход Бойда и Боченски? Перед сезоном я не знал, кто будет играть со мной в одном звене. Но такое случается в хоккее, в команде порой происходят кадровые перемены. К нам пришли неплохие игроки, среди которых Линден Вей и Мэтт Фрэттин, и нам удалось неплохо сыграться. Сейчас уже всё хорошо", — цитируют Доуса «Известия».