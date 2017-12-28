Айзерман: обмен Друена на Сергачёва сработал для «Тампа-Бэй» по всем пунктам

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман поделился мнением о итогах сделки с «Монреаль Канадиенс», в рамках которого форварда Джонатана Друена обменяли на российского защитника Михаила Сергачёва.



«Есть немало ситуаций, в которых, оглядываясь назад, я бы действовал иным способом. Но сделка с Друеном и Сергачёвым сработала для нас по всем пунктам. Иногда большое значение имеет удача. Этот обмен просто выстрелил», — приводит слова Айзермана Tampa Bay Times.



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