Е. Соколов: одна из причин отъезда за океан — права на меня у «Автомобилиста»

Нападающий «Кейп-Бретона» Егор Соколов рассказал о причинах, побудивших его к переезду в Северную Америку.



«В МХЛ я был не слишком результативен, но это связано с тем, что я играл то за „Белых Медведей“, то за команду 2000 года рождения, где мы всех громили, и у меня постоянно уходило какое-то время на переадаптацию к более серьёзному уровню. Если бы меня не дёргали, может, никуда и не уехал бы. Но была ещё одна причина: права в КХЛ на меня принадлежат „Автомобилисту“. „Трактор“ пытался их выменять, но ничего не получилось. А я не хотел возвращаться к тому, от чего уезжал. Я давно обдумывал идею перебраться за океан. Чтобы повысить свой уровень хоккея. И вообще узнать — что такое Канада, что такое заокеанский хоккей.



В Челябинске была более сильная школа. И очень сильная команда, которой мы постоянно проигрывали с очень крупными счетами. Меня пригласили туда на просмотр, и я решился на переезд. Мне было 13 лет. А в Екатеринбурге… Я занимался в „Юности“, где мы делили лёд с фигуристами. Нам давали строго определённое время. Час — и то лишь четыре раза в неделю максимум. Бывало и три. Потому что у фигуристов соревнования могут быть. Им надо больше готовиться», — цитирует Соколова официальный сайт НХЛ.

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