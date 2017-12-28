Фридман: несколько игроков НХЛ не хотят участвовать в Матче звёзд из-за ОИ-2018

Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что несколько игроков НХЛ могут бойкотировать Матч звёзд НХЛ.



«Ближайшие подробности мы узнаем в ближайшие несколько недель, но ходят определённые слухи насчёт Матча звёзд. Несколько игроков не хотят участвовать в данном мероприятии, поскольку огорчены отказом НХЛ от участия в ОИ-2018. Я хотел использовать слово „бойкот“, но пока делать это очень рано. Не забудьте, что лига может наказать игрока, который не приехал на Матч звёзд, но участвовал в играх регулярного чемпионата», — рассказал Фридман.

Фридман: вероятно, сейчас Ткачёв — игрок уровня АХЛ, не больше