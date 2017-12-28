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В. Белов: у «Витязя» безобразно сыграли линии, которые постоянно выходят

Хоккей

Главный тренер “Витязя” Валерий Белов поделился впечатлениями от матча с “Йокеритом”, в котором его подопечные проиграли со счётом 1:4.

“Основное, конечно, — игра в неравных составах. У нас она не получилась. Более того, мы пропустили, играя в большинстве. Честно говоря, безобразно сыграли две линии, которые у нас постоянно выходят.

Хорошие два периода были, хорошие настрой и отдача. Здесь мне ребят не в чем упрекнуть. Второй период был неплохим. Хоть мы и пропустили, нам не хватило одной заброшенной шайбы”, — передаёт слова Белова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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