Катичев: «Витязь» не ставит крест на сезоне, для нас каждая игра — мотивация

Защитник «Витязя» Евгений Катичев рассказал о впечатлениях от матча с “Йокеритом” (1:4).



“Конечно, всегда обидно проигрывать, тем более при своих болельщиках. Это последняя домашняя игра. Хотели выиграть, и поначалу всё складывалось довольно неплохо, мы давали отпор. Но потом пропустили в большинстве ненужный гол. Ничего страшного, будем двигаться вперёд. Не нужно искать оправданий. Разберём, какие ошибки сегодня совершили, и больше не будем их совершать. Болельщиков хочу поздравить с Новым годом. Желаю, чтобы в их семьях всё было хорошо. Будем рады их видеть в следующем году на наших матчах.



Для нас каждая игра — мотивация. Мы не ставим крест на сезоне, играем до конца. Не играли на удержание, просто накладывалась смена на смену. Соперник очень много играл в нашей зоне, они воспользовались нашей усталостью. У нас выпал третий период? Физическое состояние у ребят хорошее, но все 60 минут человек не может бегать, пахать, рыть. Есть какие-то спады, поэтому приходится экономить силы, чтобы потом опять давать отпор. У нас будет три выходных, а на завтра запланирована серьёзная тренировка. Соберёмся с мыслями, поздравим родных — и вперёд, дальше играть”, — передаёт слова Катичева корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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