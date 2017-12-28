Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги дня в ВХЛ: пятое подряд поражение «Ижстали»

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя три матча.

«Ижсталь» в Красноярске потерпела поражение от местного «Сокола», встреча завершилась со счётом 3:4 Б. Ижевская команда не побеждает на протяжении пяти матчей кряду.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
4 : 3
1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0
Ижсталь
Ижевск
1:0 – Басков (Заборников) – 08:28 (5x5), 1:1 – Богословский (Полунин, Семакин) – 21:41 (5x5), 2:1 – Андрющенко (Назаров, Озолиньш) – 42:56 (5x5), 2:2 – Николаев (Курдюков) – 45:40 (5x4), 2:3 – Хабаров (Кодола, Трубкин) – 47:25 (5x4), 3:3 – Зузин (Цыганов) – 52:29 (5x5), 4:3 – Князев – 65:00 ( ПБ)

Усть-каменогорское «Торпедо» на домашней арене сумел одолеть хоккейный клуб «Саров», матч закончился со счётом 3:2. Хозяева выиграли четвёртую встречу подряд.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
3 : 2
0:1, 1:1, 2:0
ХК Саров
Саров
0:1 – Медведев (Вилков) – 09:50 (5x5), 1:1 – Метальников (Шин, Рымарев) – 20:45 (5x4), 1:2 – Смолин (Тесленко, Шураков) – 33:07 (5x5), 2:2 – Шестаков (Куракин) – 42:55 (5x5), 3:2 – Соренсон (Милёхин) – 59:25 (5x5)

Карагандинская «Сарыарка» в родных стенах оказалась сильнее пензенского «Дизеля» в серии буллитов — 2:1 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
2 : 1
0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Дизель
Пенза
1:0 – Ломако (Юксеев) – 22:06 (5x4), 1:1 – Лопачук (Тарасов) – 39:49 (4x5), 2:1 – Ломако – 63:40 (бул)
«У нас только одна туалетная бумага». Хоккей в Ижевске опустился на дно
У двукратного финалиста кубка Братины нет денег даже на аспирин, зарплату не платят с августа, а директор просит его уволить.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент