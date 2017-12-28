Итоги дня в ВХЛ: пятое подряд поражение «Ижстали»

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя три матча.
«Ижсталь» в Красноярске потерпела поражение от местного «Сокола», встреча завершилась со счётом 3:4 Б. Ижевская команда не побеждает на протяжении пяти матчей кряду.
Усть-каменогорское «Торпедо» на домашней арене сумел одолеть хоккейный клуб «Саров», матч закончился со счётом 3:2. Хозяева выиграли четвёртую встречу подряд.
Карагандинская «Сарыарка» в родных стенах оказалась сильнее пензенского «Дизеля» в серии буллитов — 2:1 Б.
«У нас только одна туалетная бумага». Хоккей в Ижевске опустился на дно
У двукратного финалиста кубка Братины нет денег даже на аспирин, зарплату не платят с августа, а директор просит его уволить.