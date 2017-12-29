Абрамов: мне кажется, сборная России играла лучше, чем в первом матче с Чехией

Нападающий молодёжной сборной России Виталий Абрамов прокомментировал игру своей команды в матче с соперниками из Швейцарии (5:2) на чемпионате мира — 2018, а также поделился впечатлениями от города Баффало, где и проходит международный молодёжный турнир.



«Мне кажется, что мы играли лучше, чем в первой игре. Нужно только реализовывать свои моменты и забивать голы. Всё просто. Чувствуются поддержка наших болельщиков, у меня, например, приехали мама с сестрой. И это очень помогает.



Говорят, что Буффало – это американский Челябинск? Думаю, что Челябинск получше. По Буффало особенно негде гулять, холодно», — цитирует форварда пресс-служба федерации хоккея России.

Не можем без нервов! Россия с большим трудом победила Швейцарию Команда Брагина в очередной раз поиграла с нервами болельщиков, но в итоге дожала швейцарцев на МЧМ-2018 в Баффало.