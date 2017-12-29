Дубль Стэмкоса и очки Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одолеть «Монреаль»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал волевую победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 24-й минуте после гола Брендана Галлахера. На 40-й минуте Стивен Стэмкос забил ответный гол, на 41-й Брейден Пойнт вывел «Тампу» вперёд, а точку поставил Стэмкос, оформивший дубль на 45-й минуте. Российские нападающие «Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали по 1 очку. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл весь матч и отразил 30 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 18 минут 49 секунд.

Это третья подряд победа «Тампы» и третье кряду поражение «Монреаля».

Видео гола Стэмкоса с передачи Кучерова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».