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Дубль Стэмкоса и очки Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одолеть «Монреаль»

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал волевую победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 24-й минуте после гола Брендана Галлахера. На 40-й минуте Стивен Стэмкос забил ответный гол, на 41-й Брейден Пойнт вывел «Тампу» вперёд, а точку поставил Стэмкос, оформивший дубль на 45-й минуте. Российские нападающие «Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали по 1 очку. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл весь матч и отразил 30 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 18 минут 49 секунд.

Это третья подряд победа «Тампы» и третье кряду поражение «Монреаля».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2017, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 1
0:0, 1:1, 2:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Галлахер (Юдон, Морроу) – 23:40 (5x4), 1:1 – Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 39:48 (5x5), 2:1 – Пойнт (Джонсон, Палат) – 40:30 (5x5), 3:1 – Стэмкос (Наместников, Палат) – 44:45 (5x3)

Видео гола Стэмкоса с передачи Кучерова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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