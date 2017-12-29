Бартулис сыграет в четвёртой паре защитников в дебютном матче за «Салават»

«Салават Юлаев» и «Югра» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Ханты-Мансийске. В составе уфимской команды дебютирует защитник Оскар Бартулис, кроме того в заявку в качестве второго вратаря попал Иван Налимов.

«Салават Юлаев»

Кареев (Налимов);

Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Гареев, Лисин – Зубов – Макаров;

Логинов – Гончаров, Бурдасов – Саюстов – Ткачёв;

Бартулис – Бусаров, Майоров – Юньков – Кузьмин.



«Югра»

Проскуряков (Билялов);

Бурстрём – Виклунд, Королёв – Комаристый – Савинайнен;

Угольников – Витасек, Варфоломеев – Михеев – Пестушко;

Журавлёв – Козловский, Тимирёв – Майоров – Полак;

Погоришный – Шулаков, Грымзин – Панов – Шэн.