Бартулис сыграет в четвёртой паре защитников в дебютном матче за «Салават»

«Салават Юлаев» и «Югра» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Ханты-Мансийске. В составе уфимской команды дебютирует защитник Оскар Бартулис, кроме того в заявку в качестве второго вратаря попал Иван Налимов.
«Салават Юлаев»
Кареев (Налимов);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Гареев, Лисин – Зубов – Макаров;
Логинов – Гончаров, Бурдасов – Саюстов – Ткачёв;
Бартулис – Бусаров, Майоров – Юньков – Кузьмин.
«Югра»
Проскуряков (Билялов);
Бурстрём – Виклунд, Королёв – Комаристый – Савинайнен;
Угольников – Витасек, Варфоломеев – Михеев – Пестушко;
Журавлёв – Козловский, Тимирёв – Майоров – Полак;
Погоришный – Шулаков, Грымзин – Панов – Шэн.
«Барыс» продолжит падение. Прогнозы на игровой день КХЛ
“Ак Барс” увезёт победу из Новосибирска, а Скабелка переиграет Назарова.