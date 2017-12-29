Карпентер: «Адмирал» доказал, что после всех изменений способен на многое

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:0).

«Это очень большая победа для нас, потому что мы искренне верим, что у нас ещё есть шансы на попадание в плей-офф. Мы перед этим неплохо провели домашнюю серию и сегодня очень хотели победить. При этом мы понимали, что «Адмирал» после всех изменений, с новым тренером захочет доказать, что команда способна на многое. Считаю, что им это удалось, игра была тяжёлая, непростая для нас, но мы хорошо подготовились и сумели добиться победы», — цитирует Карпентера пресс-служба «Адмирала».