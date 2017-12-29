«Сибирь» уверенно обыграла «Ак Барс», Бергстрём забил в седьмом матче подряд

«Сибирь» одержала уверенную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счётом 4:1.

«Барыс» продолжит падение. Прогнозы на игровой день КХЛ “Ак Барс” увезёт победу из Новосибирска, а Скабелка переиграет Назарова.

В концовке первого периода хозяевам удалось забросить две шайбы в течение 69 секунд, реализовав сначала «5 на 3», а затем «5 на 4». Авторами голов стали Вячеслав Основин и Николай Демидов. Во втором периоде Данис Зарипов сократил отставание, также наказав соперника за удаление.



В третьем периоде Александр Бергстрём сделал счёт 3:1. Он довёл свою голевую серию до семи матчей, забив за это время восемь голов. Окончательный результат установил Йонас Энлунд.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.