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«Сибирь» уверенно обыграла «Ак Барс», Бергстрём забил в седьмом матче подряд

Хоккей

«Сибирь» одержала уверенную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счётом 4:1.

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В концовке первого периода хозяевам удалось забросить две шайбы в течение 69 секунд, реализовав сначала «5 на 3», а затем «5 на 4». Авторами голов стали Вячеслав Основин и Николай Демидов. Во втором периоде Данис Зарипов сократил отставание, также наказав соперника за удаление.

В третьем периоде Александр Бергстрём сделал счёт 3:1. Он довёл свою голевую серию до семи матчей, забив за это время восемь голов. Окончательный результат установил Йонас Энлунд.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2017, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4 : 1
2:0, 0:1, 2:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Основин (Тичар) – 17:32 (5x3), 2:0 – Демидов (Закриссон, Алексеев) – 18:23 (5x4), 2:1 – Зарипов (Азеведу) – 27:38 (4x3), 3:1 – Бергстрём (Игнатович, Закриссон) – 44:31 (5x5), 4:1 – Энлунд (Ермаков) – 55:12 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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