Кагарлицкий: «Северстали» не хватило выдержки, когда повели в две шайбы

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:2).



«Не хватило выдержки, когда повели с преимуществом в две шайбы. Надо было сыграть более надёжно и аккуратно. Если бы после второго периода сохранилась разница в две шайбы, нам было бы полегче. Противник хорошо провёл третий период, но мы выстояли. Все ребята красавцы, все бились, пластались, всех — с победой.



В третьем периоде расслабленность не появилась, чуть-чуть прижались к воротам, старались играть более аккуратно, просто выводить шайбу из зоны. Раз это сработало, значит, всё было правильно. Не проваливались, не получали острых контратак. Старались насытить свой пятак, чтобы шайба туда не долетала.



Хорошо, что закончили этот год победой, это придаст уверенности в предстоящих играх. У нас они будут очень тяжёлые, принципиальные. Новый год буду встречать дома с семьёй, отдыхать и ничего не делать», — сказал Кагарлицкий после матча.

Видео интервью Кагарлицкого можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.