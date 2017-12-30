Брагин: шведы — совсем другой уровень хоккея, России нужно серьёзно готовиться

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин после победы в игре с Беларусью (5:2) поделился ожиданиями от матча со Швецией на МЧМ.

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«Завтра будем работать в обычном режиме. Днём проведём тренировку, разберём игру соперника, будем готовиться. Шведы — это совсем другой уровень хоккея. Нам нужно очень серьёзно готовиться, разобрать их игру. По вратарю на матч со Швецией будем думать. Пока будем выбирать из пары Сухачёв — Мельничук», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

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