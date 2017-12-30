Костин: разберём ошибки двух предыдущих игр МЧМ и на шведов выйдем полными сил

Нападающий молодёжной сборной России Клим Костин, оформивший дубль в ворота соперников из Беларуси (5:2) в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Баффало, подвёл итоги встречи и рассказал о подготовке к следующей игре турнира со Швецией.



«Сегодня начали спокойнее. Забили, но в третьем периоде пропустили и немного занервничали — пошли удаления. Хорошо, что смогли ещё забросить и уже спокойно довели встречу до победы. Дисциплина? Все хотят побольше забить. У каждого нормального хоккеиста есть желание отличиться, внести вклад в общую победу.



Сегодня отдохнём, завтра плодотворно потренируемся, разберём ошибки за две предыдущие игры и на шведов выйдем уже полными сил», — приводит слова одного из героев матча с белорусами пресс-служба Федерации хоккея России.

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