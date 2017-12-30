Рубцов: задачи экономить силы у «молодёжки» России не было — выходим и бьёмся

Нападающий молодёжной сборной России Герман Рубцов после победы над соперниками из Беларуси (5:2) в третьем туре группового этапа чемпионата мира, поделился мнением о выступлении российской команды на международном турнире в Баффало.



«Игра на прошлом молодёжном чемпионате мира безусловно добавляет уверенности. Прогресс? Он есть: мы начинаем сыгрываться, лучше понимать друг друга. Но сегодня наша тройка снова не реализовала много моментов. Правильный хоккей Валерия Брагина? Не буду выдавать его секретов.



Если говорить о том, есть ли резерв сил у сборной, задачи экономить силы у нас не было. Настраиваемся на всех соперников, выходим и бьёмся. Мы достаточно долго готовились — ребята были две недели в Новогорске, потом здесь неделю, поэтому силы есть», — цитирует форварда пресс-служба Федерации хоккея России.

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