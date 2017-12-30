«Оттава» — «Коламбус»: ужасная ошибка Бобровского привела к голу

«Оттава Сенаторз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:4.



Во втором периоде при счёте 3:1 в пользу «Коламбуса» вратарь Сергей Бобровский допустил ужасную ошибку. Ник Пол при входе в зону бросил шайбу в сторону ворот. Бобровский хотел клюшкой отвести шайбу в угол, но промазал по ней, и она залетела в ворота. За матч российский голкипер отразил 23 из 28 бросков.



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