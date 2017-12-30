Тарасенко забил 16-й гол в сезоне, прервав пятиматчевую безголевую серию

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забил 16-й гол в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».



В третьем периоде россиянин отобрал шайбу на синей линии в чужой зоне и нанёс точный бросок из-под защитника по воротам Бена Бишопа.



Тарасенко прервал свою безголевую серию, которая насчитывала пять матчей. В этом сезоне он набрал 37 (16+21) очков в 40 матчах.

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