Бергстрём – о рекорде: «Сибирь» ждала от меня голов, в последних играх мне везло

Нападающий «Сибири» Александр Бергстрём в матче с казанским «Ак Барсом» (4:1) установил новые рекорды сезона-2017/18, забив в седьмом матче подряд и продлил результативную серию до 10 игр (9 голов, 5 передач).



«Конечно, мне немного везло в последних матчах. Мне хотелось бы поблагодарить партнёров по команде, по звену, это очень хорошие хоккеисты. Сейчас мы действительно чувствуем себя уверенно. Здорово играет Патрик Закриссон, много пасует мне, так что с моей стороны остаётся только побольше бросать, идти на ворота. Знал ли я о рекордах лиги до матча? Да, Сергей Коньков мне рассказал об этом, но я подумал, что это рекорды «Сибири», а не всей лиги, так что это приятный сюрприз. Начало сезона получилось не самым удачным, причём как и для меня, так и для нашей пятёрки. Я приехал в новую для себя лигу, многому предстояло учиться, адаптироваться. Постепенно я смог приспособиться и понять, как здесь нужно действовать. Мы начали лучше обращаться с шайбой, я постоянно узнавал что-то новое, и это начало работать. Даже Закриссон, который и раньше выступал в КХЛ, продолжает учиться.



Перед началом сезона я надеялся на лучшее, но не знал, чего стоит ждать. Да, в команду пришёл тот же Патрик Закриссон, но вместе мы с ним играли только в сборной Швеции в прошлом году. Конечно, от меня и ждали голов, ждали помощи команде, так что я рад, что у меня получается это делать. Возможность попасть на Олимпиаду, конечно, является мотивацией для меня. Но попасть в сборную Швеции очень непросто. Я два матча сыграл на Кубке Первого канала и не играл на Кубке Карьяла. Хочу поехать в Пхёнчхан, но это очень трудная задача.



Комфортно ли мне в Новосибирске? Всё отлично, это прекрасный город, великолепные болельщики. Некоторую трудность доставляет шестичасовая разница со Стокгольмом, но всё остальное просто отлично. Пробки? Не сказал бы, что большие, трафик, как в любом городе. Мне здесь нравится», — сказал Бергстрём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» уверенно обыграла «Ак Барс», Бергстрём забил в седьмом матче подряд