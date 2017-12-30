Беляков: простым работягам, вроде меня, в «Салавате» не находится места

Защитник Фёдор Беляков прокомментировал свой переход из уфимского «Салавата Юлаева» в нижегородское «Торпедо».



«Конечно, не думал, что этот сезон проведу вот так — поменяю две команды. Я играл в командах, похожих на „Торпедо“ по стилю, и для меня несложно будет влиться. Просто в Уфе хватает мастеровитых игроков, и таким простым работягам, как я, не находится места. Не смог в „Салавате“ свои сильные стороны показать, хотя тут зависело всё только от меня. Может, ещё не созрел. Но у меня всё еще впереди», — цитирует Белякова «Р-Спорт».