Орлов: хотелось бы в будущем попасть на Матч звёзд, стараюсь прибавлять

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал о желании попасть на Матч звёзд НХЛ.



«Я парень спокойный и неразговорчивый в раздевалке. Часто наедине со своими мыслями, стараюсь держать эмоции при себе. То, что дают играть, это очень приятно. Каждый хочет быть большой частью команды. Рад, что мне здесь доверяют. И стараюсь это доверие оправдывать.



Хотел бы сыграть на Матче звёзд? Конечно, хотелось бы в будущем. Пока я просто стараюсь прибавлять в каждом году. Даст бог, когда-нибудь тоже дойду до этого уровня», — цитирует Орлова официальный сайт лиги.

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