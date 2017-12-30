Сборная Беларуси забила пять голов, но проиграла Чехии на МЧМ-2018

Сборная Чехии одержала победу в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира с командой Беларуси. Встреча завершилась со счётом 6:5.

В первом периоде Егор Шарангович реализовал большинство, а на старте второй двадцатиминутки Иван Дроздов увеличил преимущество белорусов. Тут же чехи забили два гола в течение 24 секунд и сравняли счёт, а потом забили ещё трижды. Авторами голов стали Филип Задина и Радован Павлик, которые оформили дубли, а также Филип Хитил. Егор Шарангович смог сократить отставание в концовке двадцатиминутки. В середине третьего периода Игорь Мартынов сделал счёт 4:5, вновь реализовав большинство Беларуси. Затем команды обменялись заброшенными шайбами благодаря усилиям Марека Захара и Владислава Габруся.