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Сборная Беларуси забила пять голов, но проиграла Чехии на МЧМ-2018

Хоккей

Сборная Чехии одержала победу в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира с командой Беларуси. Встреча завершилась со счётом 6:5.

В первом периоде Егор Шарангович реализовал большинство, а на старте второй двадцатиминутки Иван Дроздов увеличил преимущество белорусов. Тут же чехи забили два гола в течение 24 секунд и сравняли счёт, а потом забили ещё трижды. Авторами голов стали Филип Задина и Радован Павлик, которые оформили дубли, а также Филип Хитил. Егор Шарангович смог сократить отставание в концовке двадцатиминутки. В середине третьего периода Игорь Мартынов сделал счёт 4:5, вновь реализовав большинство Беларуси. Затем команды обменялись заброшенными шайбами благодаря усилиям Марека Захара и Владислава Габруся.

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U20 ЧМ-2018
30 декабря 2017, суббота. 20:00 МСК
Чехия U20
6 : 5
0:1, 5:2, 1:2
Беларусь U20
0:1 – Шарангович (Ерёменко) – 08:31 (5x4), 0:2 – Дроздов (Сушко) – 20:48 (5x5), 1:2 – Павлик – 21:29 (5x5), 2:2 – Задина (Нечас) – 21:53 (5x5), 3:2 – Задина (Михнач, Каут) – 25:58 (5x4), 4:2 – Хитил (Захар, Гайек) – 32:45 (5x5), 5:2 – Павлик (Хитил) – 35:26 (5x5), 5:3 – Шарангович (Сушко, Бовбель) – 38:45 (5x4), 5:4 – Мартынов (Дроздов, Ерёменко) – 50:27 (5x4), 6:4 – Захар (Будик) – 53:23 (5x5), 6:5 – Габрусь – 54:52 (5x5)
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