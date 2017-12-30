Ночная лига изготовила 12 тысяч медалей для победителей отборочных этапов

Ночная хоккейная лига представила медали, которые будут вручены по итогам отборочных этапов призерам соревнований во всех 78 регионах, чьи команды принимают участие в седьмом сезоне. Об изготовлении наград рассказал генеральный директор лиги Игорь Бахмутов.

«Как известно, ранее медали и кубки изготовлялись региональными представительствами на местах. В межсезонье было принято решение о централизованном производстве наград c последующей отправкой в регионы. Изготовлено более четырёх тысяч комплектов, то есть более 12 тысяч медалей», — цитирует Бахмутова пресс-служба лиги.

Медаль представляет собой пятиугольник. Передняя сторона выполнена в стилистике седьмого сезона. На задней стороне размещен логотип Ночной хоккейной лиги.

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