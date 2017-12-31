Сборная Канады забросила восемь шайб в ворота команды Дании на МЧМ-2018

Молодёжная сборная Канады сокрушила команду Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Баффало, восемь раз поразив ворота соперников.



Дублем отметился Бретт Хауден, на счету Кэллана Фута две результативные передачи.



Канадская команда вышла в плей-офф молодёжного первенства с первого места группы А с 10 очками, датчане в статусе аутсайдеров не смогли набрать ни одного очка.