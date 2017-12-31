Сборная Канады забросила восемь шайб в ворота команды Дании на МЧМ-2018
Хоккей
Молодёжная сборная Канады сокрушила команду Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Баффало, восемь раз поразив ворота соперников.
Дублем отметился Бретт Хауден, на счету Кэллана Фута две результативные передачи.
Канадская команда вышла в плей-офф молодёжного первенства с первого места группы А с 10 очками, датчане в статусе аутсайдеров не смогли набрать ни одного очка.
U20 ЧМ-2018
31 декабря 2017, воскресенье. 04:00 МСК
0:1 – Томас (Рэддиш, Катчук) – 03:52 (5x5), 0:2 – Хауден (Комтуа, Фут) – 17:21 (5x5), 0:3 – Стил (Клаг, Кайру) – 19:39 (5x5), 0:4 – Макар (Бин) – 27:52 (5x4), 0:5 – Хауден (Фут, Форментон) – 29:20 (5x5), 0:6 – Форментон (Тимминс) – 43:30 (5x5), 0:7 – Маклеод – 49:03 (5x5), 0:8 – Батерсон (Фут, Маклеод) – 52:26 (5x4)