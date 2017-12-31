Стали известны три звезды дня в НХЛ

НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня, включавшего в себя шесть матчей.

Третьей звездой признан голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос, отыгравший на ноль в игре с «Миннесотой Уайлд» (3:0). Финский вратарь отразил 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Райан Спунер, оформивший дубль в игре с «Оттавой Сенаторз» (5:0).

Лучшим игроком признан голкипер «Флориды Пантерз» Джеймс Раймер, отразивший 38 бросков в игре с «Монреаль Канадиенс» (2:0). Вратарь «Пантерз» записал на свой счёт второй «сухарь» на этой неделе.