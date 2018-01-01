МЧМ-2018: Словакия уверенно обыграла Данию, которая сыграет за «выживание»

Сборная Словакии обыграла сборную Дании со счётом 5:1 в заключительном туре группового раунда МЧМ-2018.

Счёт в матче открыл нападающий команды Дании Йоахим Блифельд (5-я минута). Однако в дальнейшем забивали только игроки сборной Словакии. Отличились Милош Роман (12, 34), Мартин Фегервары (30), Самуэль Бучек (45) и Адам Лишка (46).

Сборная Словакии набрала шесть очков и сыграет в четвертьфинале турнира, а сборная Дании потерпела четыре поражения в четырёх матчах группового раунда и сыграет с командой Беларуси за право остаться в элите.

Обзор матча можно посмотреть в «твиттере» IIHF.