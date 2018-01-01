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МЧМ-2018: Словакия уверенно обыграла Данию, которая сыграет за «выживание»

Хоккей

Сборная Словакии обыграла сборную Дании со счётом 5:1 в заключительном туре группового раунда МЧМ-2018.

Счёт в матче открыл нападающий команды Дании Йоахим Блифельд (5-я минута). Однако в дальнейшем забивали только игроки сборной Словакии. Отличились Милош Роман (12, 34), Мартин Фегервары (30), Самуэль Бучек (45) и Адам Лишка (46).

U20 ЧМ-2018
01 января 2018, понедельник. 02:00 МСК
Словакия U20
5 : 1
1:1, 2:0, 2:0
Дания U20
0:1 – Блихфельд (Краг, Рёндбьерг) – 04:46 (5x4), 1:1 – Роман (Тамаши) – 11:42 (5x5), 2:1 – Фегервары (Ружичка, Бучек) – 29:38 (5x5), 3:1 – Роман – 34:38 (4x5), 4:1 – Бучек (Фегервары) – 44:06 (5x5), 5:1 – Лишка (Кундрик, Соленски) – 45:22 (5x5)

Сборная Словакии набрала шесть очков и сыграет в четвертьфинале турнира, а сборная Дании потерпела четыре поражения в четырёх матчах группового раунда и сыграет с командой Беларуси за право остаться в элите.

Обзор матча можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

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