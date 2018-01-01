Радулов не смог завершить матч после жуткого толчка на борт

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не смог завершить матч с «Сан-Хосе Шаркс» из-за травмы.

В середине второго периода россиянин пытался догнать шайбу в чужой зоне и выйти на ворота, но потерял равновесие и врезался в борт после толчка защитника Джастина Брауна.

После игры в официальном «твиттере» клуба было объявлено, что Радулов избежал серьёзной травмы и не доиграл из-за мер предосторожности. Он должен выйти уже в следующем матче. Нападающий набрал 32 (14+18) очка в 40 матчах этого сезона.

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