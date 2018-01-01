Брагин: шансов обыграть Швецию было много, но так сложилось

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в матче со Швецией (3:4 Б) и предстоящий четвертьфинал с США.

«Очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать. Следующий матч — уже плей-офф. С другой стороны, это была хорошая тренировка для нас.

Шансов выиграть было очень много, но так сложилось. В конце меняли вратаря на шестого игрока, хотели выиграть в основное время, но немного не получилось.

Спад во втором периоде? Ну конечно он связан с игрой в меньшинстве. Мы минут 12 так играли. Одни ребята нагрузились, им нужно было время на восстановление. Другие слабо играют в меньшинстве, они не выходили на лёд. Необязательные удаления отняли много сил. Шайбы, пропущенные в первом периоде, скажем так, были лёгкими — не соперник предложил мастерство, а наши ошибки привели к ним. Будем исправлять это», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.