«Даллас» разгромил «Сан-Хосе», Радулов отметился передачей

«Даллас Старз» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:0.



В каждом периоде «звёзды» забросили по две шайбы. Авторами голов стали Джон Клингберг, Стивен Джонс, Тайлер Сегин, Девин Шор и Тайлер Питлик, который оформил дубль.

Нападающий Александр Радулов не смог завершить матч из-за травмы и провёл на площадке только 9 минут 16 секунд, но отметился результативной передачей и провёл два силовых приёма.

Видео гола Сегина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.