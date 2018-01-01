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«Даллас» разгромил «Сан-Хосе», Радулов отметился передачей

Хоккей

«Даллас Старз» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:0.

В каждом периоде «звёзды» забросили по две шайбы. Авторами голов стали Джон Клингберг, Стивен Джонс, Тайлер Сегин, Девин Шор и Тайлер Питлик, который оформил дубль.

Нападающий Александр Радулов не смог завершить матч из-за травмы и провёл на площадке только 9 минут 16 секунд, но отметился результативной передачей и провёл два силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2018, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
6 : 0
2:0, 2:0, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Клингберг (Янмарк, А. Радулов) – 06:19 (5x5), 2:0 – Питлик (Факса) – 15:07 (5x5), 3:0 – Джонс (Янмарк, Факса) – 24:25 (4x4), 4:0 – Сегин (Клингберг, Бенн) – 29:33 (5x4), 5:0 – Шор (Бенн, Хэмьюс) – 51:05 (5x5), 6:0 – Питлик (Факса, Руссель) – 51:55 (5x5)

Видео гола Сегина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

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