Е. Зайцев: провалили второй период со шведами, с США настроены только на победу

Защитник молодёжной сборной России Егор Зайцев прокомментировал поражение в матче со Швецией (3:4 Б) и предстоящий четвертьфинал МЧМ с США.

«Во втором периоде много удалялись, «три на пять» очень много играли, много потеряли сил. Второй период вообще провалили из-за удалений. Надо исправлять. В меньшинстве игру не выиграешь.

Подготовка к шведам? Да, мы разобрали их игру в большинстве, в равных составах, были готовы. Хоккей — такая игра, что голы строятся на ошибках. Мы где-то ошиблись и они нас наказали, а мы наказали их за их ошибки. Буллиты — это лотерея, и мы в ней проиграли сегодня.

США — хороший соперник. Мы будем максимально готовы, сейчас у нас два дня на отдых, и мы будем настроены только на победу, потому что нам надо идти дальше.

За счёт чего команда может добавить? Опять же, меньше удалений, чтобы силы не терять. В принципе, сегодня была такая игра, что мы могли выигрывать, но ошибки и удаления нас подвели. Сейчас разберём все конкретно, тренеры покажут нам наши ошибки, мы сделаем выводы и будем идти дальше», — цитирует Зайцева пресс-служба ФХР.